Киев, 8 июня 2021, 14:36 — REGNUM Подавляющее большинство деревьев, высаженных в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Зелёная страна», обречены на гибель. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский 8 июня в ходе форума «Украина 30. Экология».
Министр отметил, что высаживать будут в основном смешанный лес, поскольку хвойные деревья в условиях мирового повышения температуры и сухости либо сгорят, либо погибнут через 50−70 лет.
Абрамовский добавил, что площадь лесов, таким образом, планируют увеличить на 2% от площади страны — с 15,9% до 17,9%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что в результате программы по озеленению, площадь украинских лесов должна за десять лет увеличиться на 1 млн гектаров.
Читайте также: Зеленский рассказал о планах по озеленению Украины