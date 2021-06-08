Киев, , 14:36 — REGNUM Подавляющее большинство деревьев, высаженных в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского «Зелёная страна», обречены на гибель. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский 8 июня в ходе форума «Украина 30. Экология».

«Главная идея инициативы президента, это увеличение на Украине площадей лесных насаждений. Механизм достаточно простой. На площади один гектар сажают около 5 тыс. деревьев, за время обработки данной лесопосадки останется около 500 деревьев, это соответственно 10% от общего количества», — рассказал он.

Министр отметил, что высаживать будут в основном смешанный лес, поскольку хвойные деревья в условиях мирового повышения температуры и сухости либо сгорят, либо погибнут через 50−70 лет.

Абрамовский добавил, что площадь лесов, таким образом, планируют увеличить на 2% от площади страны — с 15,9% до 17,9%.

«Так как в результате реализации этого проекта вся страна окажется покрыта густым лесом, запустите параллельно программу «Большая древесная ипотека». Каждому украинцу — по бесплатной ветке от Его президентского Величества», — иронизирует над президентской программой депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что в результате программы по озеленению, площадь украинских лесов должна за десять лет увеличиться на 1 млн гектаров.

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