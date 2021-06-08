Москва, , 14:25 — REGNUM На российском авторынке появилась версия кроссовера Peugeot 2008, оснащенная 150-сильным мотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость самой мощной модификации кроссовера составляют от 2 229 000 рублей. Силовая установка новинки представляет из себя связку бензиновой «турботройки» PureTech на 1,2 л. мощностью 150 «лошадей» с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод у модели остался прежним — передний.

С 0 до 100 км/ч модель достигает за 8,7 с. При этом расход топлива в смешанном цикле равен 6,1 л на «сотню» км.

Peugeot 2008 с 150-сильным агрегатом оснастили новыми системами помощи водителю. Например, у автомобиля появились активный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и система удержания в полосе и ассистент парковки.

Для заказа доступна только максимальная версия GT, экстерьер и интерьер которой отличают спортивные детали.

Напомним, в России представлены версии Peugeot 2008 с моторами на 100 и 130 л. с. Их стоимость составляет соответственно от 1 669 000 и 1 829 000 рублей.

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