8 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 17:14 — REGNUM Поездка президента США Джо Байдена в Европу сигнализирует о восстановлении отношений после политики Трампа. Визит президента также позволит создать новую основу для трансатлантического сотрудничества в решении различных проблем, в том числе с Китаем, Россией и изменением климата, сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Евросовета Шарля Мишеля.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Америка вернулась», — сказал Мишель, используя девиз, который Байден взял на вооружение после того, как экс-президент Дональд Трамп вывел Вашингтон из нескольких многосторонних институтов и в какой-то момент пригрозил выйти из НАТО.

«Это означает, что у нас снова есть сильный партнер для многостороннего сотрудничества… это сильно отличается от администрации Трампа», — рассказал Мишель журналистам в Брюсселе вечером 7 июня.

Пользователи Twitter бурно обсудили данное заявление под соответствующей публикацией.

«Империя наносит ответный удар», — шутит пользователь Oliver Brown.

«Америка вернулась, побитая Афганистаном!!! Афганистан снова оправдал свою репутацию «могильного двора сверхспособностей»!!!» — пишет M J Quardi и получает ответ от Biz Gurung: «А кто будет следующим? Китай должен опробовать Афганистан».

Вывод войск США из Афганистана

«А можно Америка останется в Америке? Пожалуйста», — спрашивает Pierre Walden.

«Это только начало, так что Байден кричит: «Америка вернулась». Пройдет время, мир скажет: «Америка, возвращайся, откуда пришла», — предполагает Nirup Dhawan.

«Вернуться к чему? К глобализму и осуждению стран, которые его не принимают? Мы, кстати, выглядим слабее в вопросах внешней политики — мы используем доллар США как экономическое оружие, и у нас почти не осталось рычагов давления», — отмечает David.

«Перевод — США снова являются мировым банковским донором!» — объясняет Charles Royal.

«Америка вернулась» — всегда было кодом для «Глобалистская повестка дня вернулась»… Так что, да, ЕС одобрит. Обе стороны умирают, просиживая штаны», — считает @CarlMar05384385.

«Эксперты по внешней политике, голосовавшие за Трампа, закатывают истерики, потому что внешняя политика Трампа, заключающаяся в поддержке диктаторов и неуважении к нашим союзникам, не получила должного отклика. Полагаю, что подход, при котором бросают отходы в стену в надежде, что они прилипнут, оказался не популярен», — пишет Corey L.

«Никто — ни европейцы, ни американцы не уверены, как долго это будет продолжаться. И США не вернулись полностью даже при Байдене. Все может измениться в 2024 году, когда вернется Трамп», — указывает Chen Weihua.

«Улучшение отношений между США и Европой посылает правильный сигнал авторитарным режимам, заставляя их менять политику», — считает @aamaadme.

Глава Евросовета Шарль Мишель

Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны встретиться с Байденом 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» пройдёт 11−13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Напомним, что «Большая семерка» — это неформальный клуб стран, которые сами считают себя наиболее развитыми на планете. В него входят: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония. Одно время в этот клуб входила и Россия, и тогда он назывался «Большая восьмерка», но после возвращения Крыма в состав РФ нашу страну из этого клуба попросили.