Пхёнтхэк, Южная Корея, , 14:26 — REGNUM На американских базах в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у южнокорейца, работающего по контракту на американской базе в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

Общее число подтверждённых случаев на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 885.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 454 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 145 091.

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