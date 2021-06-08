Сухум, , 14:20 — REGNUM В Абхазии в этом году отменили проведение масштабных балов для выпускников школ. Об этом 7 июня в интервью Абхазскому телевидению сообщил министр просвещения республики Инал Габлия.

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Глава минпросвещения рассказал, что вопрос о том, как в условиях пандемии можно будет отметить школьный выпускной, обсуждали в министерстве здравоохранения. Было решено отменить все общегородские мероприятия для выпускников.

При этом, как сказал Габлия, в школах разрешается организовать мероприятия для выпускников и педагогов. На открытом воздухе можно будет провести торжественную линейку, а также допускается проведение выпускного вечера.

Министр уточнил, что выпускные экзамены в абхазских школах заканчиваются 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Абхазии выявили 15 505 носителей коронавируса, выздоровевшими медики признали 14 901 человека. Всего в стране скончались 236 пациентов с диагнозом COVID-19.

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