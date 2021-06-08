Махачкала, , 14:17 — REGNUM В Дагестане при взрыве гранаты пострадал один человек. Он получил множественные ранения и госпитализирован. Гранату в него и еще одного человека бросил житель города Хасавюрта. Причиной такого поступка стал бытовой конфликт между мужчинами, пишет ТАСС.

Инцидент случился 7 июня во дворе дома по улице 13-я линия в поселке Садовый. Находившийся в своем дворе 35-летний хозяин дома поссорился с двумя мужчинами и, недолго думая, бросил в их сторону гранату. От взрыва пострадал один из оппонентов, второму удалось спрятаться за бетонным ограждением.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте покушавшегося на убийство двоих человек.