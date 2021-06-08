Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В думе Екатеринбурга предложили заменить в городе тополя на другие деревья, чтобы снизить число пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

С соответствующим предложением обратились члены фракции «Единая Россия». Там обещают подготовить обращение на имя главы города Алексея Орлова.

«Мы предлагаем высаживать на месте тополей другие деревья», — цитирует пресс-служба депутата Иру Овчинникову.

Предлагается выбирать деревья, исходя из природных особенностей той или иной территории города, а также ориентируясь на мнение местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ищут молодых людей, которые подожгли пух. «Шалость» привела к тому, что находившийся рядом с ними автомобиль полностью сгорел.

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