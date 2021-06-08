Москва, , 14:17 — REGNUM В ближайшие часы в столице России ожидается дождь, местами гроза и град. Об этом 8 июня сообщает Главное управление МЧС РФ по Москве.

«В период с 13:00 до 23:00 8 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Кроме того, пешеходам находясь на улице рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 8 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха — +24…+26 °C.