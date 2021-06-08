8 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Если рассматривать другую позитивную сторону такой «медали», как инфляция, то можно увидеть какие именно сегменты экономики сегодня активно, так или иначе, растут. Вопрос лишь в том, закончится ли эта игра позитивными итогами, а именно отразятся ли получаемые бизнесом доходы на дальнейшем развитии экономики. Со стороны же государства наблюдается более чем выверенная и осторожная экономическая политика, иначе темпы инфляции могли бы быть намного выше.

Галина Смирнова, , 17:03 — REGNUM Министерство экономического развития опубликовало «картину инфляции»: в мае её темпы по сравнению с апрелем снова ускорились. Причем темпы прироста, как с учетом сезонного фактора, так и с его исключением, оказались практически одинаковыми: в мае потребинфляция выросла до 0,74%, что на 0,16% больше апреля, а если исключить сезонный фактор, то до 0,66%, что на 0,15% опережает показатель предыдущего месяца.

Инфляция Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Свою лепту в прирост цен внесла практически каждая сфера. Но больший вклад — продовольственный сектор, где прирост инфляции в мае составил 0,21%, а с исключением сезонного фактора 0,23%, и сфера услуг с приростом на 0,22%, а с устранением сезонного фактора 0,04%. Это можно сказать два сегмента, оказавшихся в лидерах инфляции. С той лишь разницей, что именно сезонный фактор больше всего сказался на секторе услуг. Здесь преимущественное давление оказал рост цен в туротрасли, в том числе услуг воздушного транспорта, а также отмечается ускорение роста цен на банковские услуги, в основном за счет увеличения платы за пользование потребительским кредитом. Между тем в отчете говорится, что в целом инфляция в сфере услуг в мае вернулась на уровень, близкий к показателям января-марта. То есть если рассматривать другую позитивную сторону такой «медали», как инфляция, то можно увидеть, какие именно сегменты сегодня активно, так или иначе, растут.

В продовольственном сегменте больше всего оказало влияние удорожание плодоовощной продукции. Причем значительно ускорился рост цен на овощи «борщевого набора», что в принципе предсказуемо для данного времени года: овощи предыдущего урожая постепенно уступают место «новоиспеченным». Но вместе с тем сглаживающим картину фактором стало снижение цен на огурцы и помидоры. И если бы не плодоовощная продукция, то можно было констатировать, что рост цен в продовольственном секторе, хотя и незначительно, но замедлился (0,68% м/м против 0,72% м/м в апреле). Однако, как следует из документа, не одни овощи «надавили» на ценовую динамику: отмечался ускоренный рост цен на мясопродукты (преимущественно на свинину), на крупу гречневую, молоко и молочную продукцию. Но своего рода компенсирующим фактором общей динамики в данном секторе стало замедление темпов роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, а также на сахар, несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры. Утверждается и о снижении в мае цен, в частности, на яйца и пшено. Правда, тут же отмечается, что сезонное снижение цен на яйца в мае всё же было меньше традиционного. Иными словами, очевидно, что ничего нетрадиционного не произошло, наоборот, взлетевшие к майским праздникам цены на отдельные виды продукции, назад в полной мере не отыграли. Но вместе с тем нужно сказать, что годовая майская инфляция проявила себя незначительно, прибавив 0,5%, достигнув 6,0% г/г в мае после 5,5% г/г в апреле. Данный фактор авторы «картины инфляции» объясняют эффектом низкой базы мая прошлого года, когда рост цен на отдельные товары и услуги сдерживался карантинными ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

В магазине Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Но очевидно, что не только сезонный фактор «играет» с ростом цен на продовольственном рынке. По-прежнему довлеющим остается внешнеэкономический фактор. При этом стоит отметить, что рост цен на продовольственные товары на мировых рынках значительно опередил темпы прироста цен в России: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН), в мае мировые цены разогнались до 4,8%, что почти на 3% больше показателя предыдущего месяца апреля. И надо сказать еще об одной очевидности — о тех самых сдерживающих моментах, без которых темпы инфляции могли бы оказаться выше, если бы не своего рода контроль цен отдельных видов товаров, к которому прибегло правительство.

Интересно и то, что, с одной стороны, кажется, что непродовольственный сектор внес значительно меньшую лепту в общую картину инфляции, прибавив всего каких-то 0,08%. Однакотесли исключить сезонный фактор, то в мае инфляция ускорилась до 0,82% м/м после 0,68% м/м в апреле, что на 0,14% больше. Объясняется это ускорением роста цен на легковые автомобили и строительные материалы. Сдерживающим фактором при этом называется продолжающееся замедление роста цен на бензин: до 0,3% м/м после 0,5% м/м в апреле. Иными словами, опять же, всё могло бы быть и хуже, и опять же, видно какие именно отрасли сегодня получают наиболее активное развитие. При этом очевидно, что помимо сезонного фактора сыграли роль и другие, как внешнеэкономические, так и внутренние. В документе минэкономики говорится, что рост мировых цен продолжился и на ряд непродовольственных товаров, включая черные и цветные металлы. Подмечается также, что дополнительное влияние на внутреннюю ценовую ситуацию оказало произошедшее в апреле ослабление рубля, хотя его укрепление в мае пока не нашло отражения в потребительских ценах. Но здесь стоит обратить внимание на другую информацию, опубликованную изданием РБК со ссылкой на данные Frank RG, оказавшиеся в распоряжении редакции: в мае выдачи розничных ссуд снова превысили 1 трлн рублей. С одной стороны, эти объемы не достигли рекорда апреля, но ведь и в мае число рабочих дней было меньше. Из опубликованных данных следует, что в мае российские банки выдали кредиты населению на 1,13 трлн рублей, что на 12% меньше, чем в рекордном для рынка апреле, но сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн руб.), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, на который пришлись жесткие антиковидные ограничения.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Заметим, отмечаемые некогда самим регулятором финансового рынка повышенные инфляционные ожидания, с одной стороны, подогревают инфляцию, но ведь, с другой, позволяют деньгам крутиться в экономике, не стоять ей на месте. Вопрос лишь в том, закончится ли эта игра позитивными итогами, а именно отразятся ли получаемые бизнесом доходы на дальнейшем развитии экономики. Со стороны же государства наблюдается более чем выверенная и осторожная экономическая политика, о чем и говорят темпы инфляции, точнее, те самые сдерживающие ее факторы или меры правительства и ЦБ РФ, которые позволяют уравновешивать в целом спрос населения с возможностями бизнеса по предложению. В противном случае деньги, выделенные государством на поддержку экономики во время пандемии, а это, как замечал в рамках ПМЭФ-21 вице-премьер Андрей Белоусов, порядка 4 триллионов рублей, могли бы вызвать пагубные последствия аналогично тем, что происходят на мировом рынке, где рост инфляции составляет не каких-то 0,15 или 0,20%, как в России, а 3% только в мае, поскольку накачка деньгами мирового рынка создавала лишь рост спроса, без возможности его удовлетворения. И не случайно, одна из мер поддержки, такая как льготная ипотечная программа, завершает свое действие в том расширенном виде, в котором она была призвана действовать до июля этого года. Как говорится, хорошего понемножку. Льготы для ипотечников, как известно, еще продолжат свое действие. Но теперь они будут еще более точечными. Льготная ипотека в том числе позволила оздоровить и строительную отрасль, наблюдается увеличение числа проектов. В интервью изданию «Известия» министр экономики Максим Решетников назвал решение о продлении льготной ипотеки на несколько иных условиях, о котором в рамках ПМЭФ-2021 объявил глава государства, «выстраданным, но сбалансированным». Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации.