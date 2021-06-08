Курган, , 14:09 — REGNUM В Курганской области выявлена масса нарушений в госзакупках продовольствия для школ и детских садов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В феврале 2021 года глава региона Вадим Шумков поручил проанализировать, насколько законны закупочные процедуры и кто поставляет продукты для школ региона.

В ходе ревизии выяснилось, что часто контракты на поставку продовольствия в детские учреждения заключаются с единственным поставщиком, без конкуренции. При этом цены на продукты порой завышены, или их стоимость вовсе не прописана в контрактах.

«По результатам проверки те, кто допустил нарушения, будут привлечены к ответственности, а сами нарушения исправят», — сообщают в оперштабе.

Кроме того, в Курганской области создаётся единая прозрачная централизованная система закупок продовольствия для бюджетных учреждений.

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