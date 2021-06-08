Москва, , 14:09 — REGNUM В регионах РФ уровень консолидации рынка строительства жилья существенно выше, чем в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала высказывание заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о том, что ФАС РФ не выявила фактов монополизации рынка строительства в стране.

«Уровень консолидации рынка, который может привести к его монополизации в дальнейшем из-за введения проектного финансирования, существенно выше в регионах. В Москве на долю крупных застройщиков приходится не более 30% [рынка]. Представляет опасность то, что если большая часть рынка будет принадлежать крупным игрокам, то в погоне за маржей будет снижаться качество строительства», — сказала Финогенова.

Как полагает Финогенова, усиление консолидации строительного рынка возможно из-за дальнейшего ужесточения законодательства.

«Так, в 2020 году были введены запреты на строительство апартаментов, изменения в закон о видах разрешенного использования земельных участков, произошло ужесточение норм градостроительного проектирования. Кроме того, повышение цен может быть также вызвано неразвитостью транспортной инфраструктуры и социальной сферы на объектах нового строительства», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала, как в РФ изменятся цены на новостройки.

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