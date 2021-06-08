Москва, , 14:08 — REGNUM В России рост цен на новостройки, скорее всего, не прекратится, но его темпы снизятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Рост цен на новостройки, скорее всего, не прекратится, но его темпы снизятся, несмотря на сокращение числа застройщиков, поскольку исторически в этом сегменте рынка сложилась олигополия. Продление программы льготной ипотеки до середины 2022 года также может спровоцировать рост цен на жилье экономкласса, — пояснила Финогенова. — В настоящий момент государству важно поддержать застройщиков субсидиями, чтобы избежать усиления роста цен. В прошлом году была введена программа субсидирования процентной ставки по кредитам для застройщиков. Однако после ведения эскроу-счетов выгода от неё стала не столь существенной, поскольку средняя ставка эскроу-счета практически равна ключевой ставке Банка России, а значит, льгота не действует».

Кроме того, как пояснила эксперт, для того чтобы получить субсидию, компания не должна была иметь задолженностей и каких-то проблемных объектов строительства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, продолжит ли в РФ падать количество частных застройщиков.

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