Брюссель, , 14:16 — REGNUM Более 470 человек в Белоруссии лишены свободы из-за политических обвинений. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних действий, опубликованном 8 июня в Twitter.

Внешнеполитическая служба ЕС, которой руководит Жозеп Боррель, полагает, что в белорусских тюрьмах более 470 человек находятся лишь потому, что они «требовали свободных и справедливых выборов». Ведомство выразило солидарность этим «политзаключённым».

Сообщение сопровождает двухминутный видеоролик об экстренной посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержании его пассажира — блогера Романа Протасевича. В нём также говорится о новых санкциях против Белоруссии, которые готовит ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евросовете Минску пообещали «быстрые санкции». В Белоруссии заявили, что комплекс ответных мер уже готов.

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