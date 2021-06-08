Уфа, , 14:10 — REGNUM Первую в России виртуальную транспортную карту намерены запустить в Башкирии. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на тематическом совещании «Транспортный час» в правительстве региона.

«Проект транспортной карты «Алга» демонстрирует устойчивую динамику. С начала его реализации в июле 2019 года жители республики приобрели более 522 тысяч карт. С учётом карт школьника общее число их пользователей превысило 1 млн человек», — приводит пресс-служба слова директора АО «Башкирский регистр социальных карт» Руслана Нургалиева.

По его словам, функционал данного проекта постоянно расширяется. В настоящее время тестируется виртуальная транспортная карта «Алга», которая доступна в виде мобильных приложений для операционных систем IOS и Android.

Отмечается, что карты можно будет покупать через приложение, а производить оплату за проезд можно будет используя систему бесконтактной оплаты в смартфонах.

«При этом средства будут списываться с банковской карты, «привязанной» к гаджету. Кроме того, приложение позволит пополнять баланс физических транспортных карт», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что тестовый этап специалисты планируют завершить в течение недели. После этого приложение будет доступно для скачивания, таким образом виртуальная транспортная карта будет полноценно эксплуатироваться.

«Это первый подобный опыт в России. По нашим оценкам, уже на начальном этапе приложением будут пользоваться около 50 тысяч жителей республики, которые сейчас оплачивают проезд через банковские карты. Это позволит снизить для них стоимость одной поездки с 29 до 23 рублей», — пояснил Нургалиев.