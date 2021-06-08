Москва, , 14:07 — REGNUM Российский рынок мелких застройщиков будет сужаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Тенденция к сокращению частных компаний-застройщиков продолжится. Поскольку банковские кредиты для многих мелких застройщиков станут недоступны, то рынок сузится, в основном за счет консолидации. Наиболее важная причина сокращения — это снижение маржинальности деятельности застройщиков. В таких условиях застройщикам необходимо повышать эффективность операций, сокращать издержки, приобретать новые навыки ведения бизнеса», — сказала Финогенова.

Помимо этого, экономист пояснила, что, с одной стороны, нестабильная экономическая ситуация ведет к снижению спроса на жилье в дешевых сегментах и не позволяет ценам существенно расти, а с другой стороны, дефицит рабочей силы из-за закрытия границ, ужесточение градостроительных норм, удорожание строительно-монтажных работ ведут к росту себестоимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова объяснила, почему в РФ сокращается количество частных застройщиков.

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