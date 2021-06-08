Карелия, 13 сентября, 2006, 19:07 — ИА Регнум. Верховный суд Карелии приступил в среду, 13 сентября, к рассмотрению иска Центральной избирательной комиссии республики об отмене регистрации партийного списка регионального отделения партии "Яблоко" , участвующего в выборах в местный парламент. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поводом для обращения ЦИК в суд послужило заявление республиканского управления Федеральной регистрационной службы, которое считает, что партийная конференция карельских "яблочников" по выдвижению кандидатов в депутаты карельского парламента прошла с нарушением действующего законодательства: участники конференции выдвигали кандидатов от 477 зарегистрированных членов партии, а не от общего количества "яблочников", указанных в документах республиканского отделения. В регистрационных документах местной организации "Яблока" числятся 3800 человек.

Лидер карельских "яблочников" Ирина Петеляева отвергла претензии регистрационной службы, отметив, что республиканская партийная организация действовала в соответствии с уставом "Яблока", который допускает участие в партийной деятельности как зарегистрированных, так и незарегистрированных членов. По мнению Петеляевой, нынешний процесс инициирован политическими противниками "Яблока", которые таким образом хотят устранить серьезного конкурента.

Перед началом рассмотрения дела заместитель руководителя партии "Яблоко", депутат Госдумы РФ Сергей Попов внес ходатайство о прекращении судебного процесса в связи с истечением срока подачи искового заявления по обжалованию решения о регистрации партийного списка карельских "яблочников". Однако судья Наталия Кузьмина отвергла это ходатайство, и стороны стали излагать свои позиции.

Как ожидается, суд по делу местных "яблочников" продлится несколько дней.