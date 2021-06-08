Москва, , 13:53 — REGNUM Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в России неоднозначен, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Если рассматривать пенсии как инструмент поддержания социальной стабильности и борьбы с бедностью, то, наверное, индексация для этой категории не самая животрепещущая задача.

Определенно эти люди не в настолько тяжелой ситуации, как те, пенсионеры, которые живут только на пенсию, да и их состояние здоровья, видимо, получше. При этом так или иначе, они занимают рабочие места, которые в противном случае могли быть заняты теми, у кого других источников доходов, кроме зарплаты, нет.

Причем, будем откровенны, некоторые работающие пенсионеры занимают довольно высокие должности с неплохим окладом. И пенсии у таких людей тоже не самые маленькие.

Так что вливать в Пенсионный фонд РФ дополнительные бюджетные средства ради поддержки именно этой категории населения — не очень честно по отношению к тем, например, кто из-за повышения пенсионного возраста фактически пополнил фонд на сумму своей пенсии за несколько лет. Или к тем, кто оказался без работы и даже пособия не получает, потому что не смог трудоустроиться за полгода.

С другой стороны, то, что работающим пенсионерам перестали индексировать пенсию, делает их по отношению к остальным пенсионерам как бы людьми второго сорта, что тоже нехорошо.

Мало того, что эти люди продолжают пополнять своими отчислениями пенсионный фонд, так ещё и тех выплат, на которые они имеют не меньшее право, чем остальные пенсионеры, их лишили.

Полагаю, что в предвыборной ситуации соображения справедливости и стремление получить общественную поддержку возобладают над экономическими расчетами», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам требует срочного и справедливого решения, считает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

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