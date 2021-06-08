Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Более 170 тыс. нелегальных мигрантов были остановлены на южной границе США в мае, сообщает со ссылкой на данные американской пограничной службы New York Post.

В отчете, в котором цитируются предварительные данные Службы таможенного и пограничного контроля США, также указывается, что с 1 октября прошлого года по конец мая было задержано около 900 тыс. мигрантов, что является максимальным показателем за восемь месяцев финансового года с 2006 года.

Служба не фиксировала более 170 тыс. задержаний встреч на границе в течение тех месяцев подряд с 2000 года, когда за первые четыре месяца того года было остановлено не менее 180 тыс. нелегальных иммигрантов.

В отчете также указывается, что все больше мигрантов приближаются к границе из стран, находящихся дальше Мексики, так называемого «Северного треугольника» Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Например, с 1 октября на границе были остановлены не менее 32 тыс. эквадорцев и примерно 20 тыс. бразильцев. Для сравнения, за весь 2018 финансовый год было задержано менее 40 тыс. мигрантов из стран за пределами Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.