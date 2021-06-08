Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM В Екатеринбурге ищут молодых людей, из-за действий которых сгорел автомобиль. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу.

Парень и девушка подожгли тополиный пух рядом с припаркованными во дворе автомобилями. После поджога огонь моментально перешёл на одну из машин. Она полностью сгорела.

Полицейские устанавливают личности молодых граждан. По факту инцидента начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке Маяковского в Екатеринбурге произошёл пожар после того, как там загорелся тополиный пух.

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