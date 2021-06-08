8 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что Украина и Молдавия должны совместно работать над борьбой с контрабандой и коррупцией, которые представляют большую проблему как для экономики возглавляемого ею государства, так и для экономики граничащей с Молдавией Украины.

Оксана Переможенко, , 17:01 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает, что контрабанда и коррупция представляют большую проблему для экономики возглавляемого ею государства, а также граничащей с Молдавией Украины. По мнению главы республики, государства региона должны совместно работать над преодолением данных явлений. Об этом политик рассказала на пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference, сообщает 7 июня «Сегодня».

Майя Санду и Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Я обсуждала вопрос контрабанды в Транснистрии (Приднестровье. — О. П.) с президентом Зеленским и рассчитываю на поддержку Украины в этих вопросах. Но когда идет речь о противодействии отмыванию денег, мы требуем и нуждаемся в участии международных институтов, прокуратур в других странах, ведь эти деньги часто оказываются за границей, в других странах», — заявила молдавский лидер.

По словам молдавского президента, возглавляемое ею государство ежегодно теряет от коррупционных схем $1 млрд, что является внушительной суммой даже для такого немаленького государства, как Украина.

Заявление Санду обсудили в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что Украина как страна, которая «славится» коррупцией и контрабандой, не то государство, к президенту которого стоило обращаться лидеру Молдавии.

«Вы что, серьезно? У самой коррумпированной страны попросили помощи? Беги, Санду, беги, пока тебя не научили, как жить», — написала Елена Ж.

Майя Санду и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Это такой трейлер к новому сезону «Рассмеши комика. Президентский уровень», — пишет Игорь Е., подразумевая некогда популярную на Украине передачу «Рассмеши комика», в которой одним из членов жюри был Владимир Зеленский, а участники шоу должны были рассмешить членов жюри и получали вознаграждение в случае успеха в этом.

«Она поняла, что, если коррупцию нельзя победить, ее надо возглавить! Это и имеется в виду», — считает Ирина М.

«Ещё один комик», — отреагировала Татьяна Р.

«Как можно просить пчелу бороться с мёдом?» — спросил Руслан Д.

«Попросила у больного здоровья», — пишет Dmitry M.

«Треш какой-то! Я понимаю, что решила поддержать коллегу. Понимаю даже, что ей об этом намекнули. Но в открытую просить помощи у прогнившей от коррупции страны — это слишком», — пишет Владислав С.

«Всё, это уже дно… Шиза не только косит Украину, но и весь мир…» — добавил Максим С.

«У неё мало коррупции? Хочет, чтобы Зеленский с ней поделился? Или научил как воровать?» — спросил Константин С.

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«Обратилась дамочка по адресу, конечно», — написала Лилия А.

«И чайник сказал утюгу — сейчас я тебе помогу», — пишет Роман Л.

«Вы чего слюной брызжете?.. Молдова граничит с Украиной… Кого же ей ещё просить помочь в борьбе с контрабандой на молдово-украинской границе, как не президента Украины?..» — недоумевает Юльченок Щ.

«Особенно бессмысленным выглядит твой комментарий после задержания «кассира» таможни с мешком денег», — ответил Сергей М. на комментарий Юльченка Щ.

«Юльченок, тёща вчера на машине с Молдавии приехала. На всех постах есть своя цена!!! Думаю, вполне реально в багажнике Санду вместе с Зеленским привезти в Москву!!!» — также ответил Юльченку Щ. Александр Н.

Украинский пограничный столб Arnaud DG

«У неё в стране украинские спецслужбы человека выкрали и в багажнике вывезли. Не, ну это клоунада какая-то», — отреагировал Максим Яковлевич.

«Молдавским властям не хватает ума свои схемы по разворовыванию придумать, просят научить», — пишет Дэнис Д.

«Предложила козлу взять под охрану огород с капустой», — подытожил Юрий М.

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Напомним, 7 июня президент Молдавии Майя Санду заявила о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией.

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