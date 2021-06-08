Оксана Переможенко, 8 июня 2021, 17:01 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду считает, что контрабанда и коррупция представляют большую проблему для экономики возглавляемого ею государства, а также граничащей с Молдавией Украины. По мнению главы республики, государства региона должны совместно работать над преодолением данных явлений. Об этом политик рассказала на пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference, сообщает 7 июня «Сегодня».
"Я обсуждала вопрос контрабанды в Транснистрии (Приднестровье. — О. П.) с президентом Зеленским и рассчитываю на поддержку Украины в этих вопросах. Но когда идет речь о противодействии отмыванию денег, мы требуем и нуждаемся в участии международных институтов, прокуратур в других странах, ведь эти деньги часто оказываются за границей, в других странах», — заявила молдавский лидер.
По словам молдавского президента, возглавляемое ею государство ежегодно теряет от коррупционных схем $1 млрд, что является внушительной суммой даже для такого немаленького государства, как Украина.
Заявление Санду обсудили в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что Украина как страна, которая «славится» коррупцией и контрабандой, не то государство, к президенту которого стоило обращаться лидеру Молдавии.
«Вы что, серьезно? У самой коррумпированной страны попросили помощи? Беги, Санду, беги, пока тебя не научили, как жить», — написала Елена Ж.
«Это такой трейлер к новому сезону «Рассмеши комика. Президентский уровень», — пишет Игорь Е., подразумевая некогда популярную на Украине передачу «Рассмеши комика», в которой одним из членов жюри был Владимир Зеленский, а участники шоу должны были рассмешить членов жюри и получали вознаграждение в случае успеха в этом.
«Она поняла, что, если коррупцию нельзя победить, ее надо возглавить! Это и имеется в виду», — считает Ирина М.
«Ещё один комик», — отреагировала Татьяна Р.
«Как можно просить пчелу бороться с мёдом?» — спросил Руслан Д.
«Попросила у больного здоровья», — пишет Dmitry M.
«Треш какой-то! Я понимаю, что решила поддержать коллегу. Понимаю даже, что ей об этом намекнули. Но в открытую просить помощи у прогнившей от коррупции страны — это слишком», — пишет Владислав С.
«Всё, это уже дно… Шиза не только косит Украину, но и весь мир…» — добавил Максим С.
«У неё мало коррупции? Хочет, чтобы Зеленский с ней поделился? Или научил как воровать?» — спросил Константин С.
Читайте также: Зеленский и Санду хотят показать перезагрузку в отношениях
«Обратилась дамочка по адресу, конечно», — написала Лилия А.
«И чайник сказал утюгу — сейчас я тебе помогу», — пишет Роман Л.
«Вы чего слюной брызжете?.. Молдова граничит с Украиной… Кого же ей ещё просить помочь в борьбе с контрабандой на молдово-украинской границе, как не президента Украины?..» — недоумевает Юльченок Щ.
«Особенно бессмысленным выглядит твой комментарий после задержания «кассира» таможни с мешком денег», — ответил Сергей М. на комментарий Юльченка Щ.
«Юльченок, тёща вчера на машине с Молдавии приехала. На всех постах есть своя цена!!! Думаю, вполне реально в багажнике Санду вместе с Зеленским привезти в Москву!!!» — также ответил Юльченку Щ. Александр Н.
«У неё в стране украинские спецслужбы человека выкрали и в багажнике вывезли. Не, ну это клоунада какая-то», — отреагировал Максим Яковлевич.
«Молдавским властям не хватает ума свои схемы по разворовыванию придумать, просят научить», — пишет Дэнис Д.
«Предложила козлу взять под охрану огород с капустой», — подытожил Юрий М.
Читайте также: Президент Молдавии создала комитет по борьбе с коррупцией
Напомним, 7 июня президент Молдавии Майя Санду заявила о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией.
Читайте также: Зеленский решил побороть контрабанду на «приднестровском участке»