Минск, , 13:50 — REGNUM Командно-штабное учение с органами военного управления техническим обеспечением Вооруженных сил Белоруссии проводится с 8 по 10 июня проводится под руководством замминистра обороны по вооружению — начальника вооружения Вооруженных сил генерал-майора Сергея Симоненко. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

«Основными целями учения являются: совершенствование навыков должностных лиц всех уровней по управлению подчиненными силами и средствами технического обеспечения; повышение слаженности органов управления в их практической работе по управлению техническим обеспечением войск (сил); восстановление практических навыков личного состава, призываемого из запаса», — сказано в официальном сообщении.

Участники учения впервые практически отработают вопросы управления ремонтно-восстановительными батальонами с учетом их новой организационно-штатной структуры и способов их применения в различных условиях оперативно-технической обстановки. Также будут отработаны вопросы оперативного реагирования на изменения оперативно-технической обстановки, в частности — формирования ремонтно-эвакуационных групп, их выдвижения в назначенные районы, быстрого устранения неисправностей вооружения, военной и специальной техники и возвращения в строй исправных образцов.

«Проведение этих мероприятий будет направлено на качественную подготовку войск к выполнению ими задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки», — уверены в министерстве.

Тем временем на полигоне «Раевский» в Новороссийске началось российско-белорусско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2021». В нём принимают участие более двухсот военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. До 19 июня они отработают антитеррористические мероприятия.