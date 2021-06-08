Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Сервисом аудио и видеозвонков FaceTime смогут воспользоваться владельцы Android‑ и Windows-устройств. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

По данным издания, пользователи других операционных систем смогут подключиться к звонку через веб-браузер. Для этого будет необходимо получить ссылку на конференцию и перейти по ней.

Добавим, что разработчики FaceTime пообещали, что все разговоры будут защищены двойным шифрованием. Это не будет зависеть от операционной системы пользователя.

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