Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла президентский пакет законопроектов, которым Генпрокуратура получает полномочия представлять Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

«Это не только повысит эффективность защиты РФ в судебных инстанциях, что самое главное — повысит эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина», — заявил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Генпрокуратура наделяется правом подавать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами — членами Совета Европы положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ, которые поданы против других европейских стран.

Также Генпрокуратура будет представлять в РФ в различных арбитражах, в частности, в Международном арбитражном суде Стокгольма. Сумма исков к России в арбитражах за несколько лет выросла почти в три раза, до 99 млрд долларов, в том числе в связи с воссоединением России и Крыма, уточнил в ходе дискуссии Минх.

Генпрокуратура получает полномочия федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в межгосударственном органе, по обращению в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Определяются основания для такого обращения.

Кроме того, предлагается наделить Генеральную прокуратуру правом на обращение в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны.

Сейчас Россию в ЕСПЧ представляет Минюст.

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