Сеул, , 13:51 — REGNUM Центральный окружной суд Сеула признал 8 июня лидера оппозиционной Открытой демократической партии Чхве Ган Ука виновным в нарушении закона о выборах должностных лиц, приговорив его к штрафу в размере 800 тыс. вон (~$720). Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, политик своими действиями мог помешать избирателям принять справедливое и разумное решение во время парламентских выборов в 2020 году.

Он признан виновным в распространении ложной информации, подделав свидетельство о прохождении сыном бывшего министра юстиций Чо Гука стажировки в его юридической фирме.

Несмотря на судебное решение, Чхве Ган Ук сохранил мандат депутата Национального собрания, поскольку согласно закону, должностные лица отстраняются от должности при наложении штрафа на сумму более 1 млн вон за нарушение избирательного законодательства.