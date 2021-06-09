Мурманск, , 02:53 — REGNUM Предприниматели, которые готовы работать в арктических условиях, очень нужны арктическим регионам. И хотя нужны и законы, которые сохранят природу от разрушительного воздействия, эти законы нуждаются в корректировке, рассказал в интервью ИА REGNUM губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Требование проходить экологическую экспертизму для субъектов малого и среднего предпринимательства затягивает срок реализации проекта на срок проведения общественных слушаний и экспертизы — а это может составить более полугода. Кроме того, экспертиза — дорогая, может обходиться в 300−500 тысяч, что тянет за собой увеличение стоимости проектов. Если учесть, что проект сам может стоить около миллиона, увеличение цены на треть или на половину для него очень существенно.

Вместе с сенатором от Мурманской области Константином Долговым министерство строительства региона разработало предложения по изменениям в закон об обязательной экологической экспертизе всех объектов капитального строительства в Арктике. «Мы вышли с предложением — и многие соседние регионы нас поддержали — уйти от этого требования с точки зрения населенных пунктов и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры, необходимой для строительства жилья и расселения аварийного жилого фонда, а также дорог вне населённых пунктов. Как возведение жилых домов, детских садов и школы в границах населенного пункта может навредить природе Арктики и экологии?!» — задается вопросом Андрей Чибис.

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