Варшава, , 13:42 — REGNUM Вооруженные силы Польши не подтвердили данные о том, что польский истребитель МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе командования.

«Дело о повреждении истребителя МиГ-29 на авиаполигоне Надажице расследуется комиссией, повреждение возникло не в результате обстрела одного самолета другим», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после посадки воздушного судна «техник обнаружил повреждение в нижней части фюзеляжа».

Напомним, ранее польский портал Onet со ссылкой на минобороны Польши сообщил, что истребитель ВВС Польши МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял и повредил летевший с ним в паре такой же самолет. Сообщалось, что из-за обстрела второй МиГ-29 получил серьезные повреждения.