Стокгольм, , 13:43 — REGNUM В последние дни в регионе Вестра-Гёталанд, расположенном в центральной части Швеции, число людей, желающих поменять место или время для получения второго компонента вакцины от COVID-19, значительно увеличилось. Некоторые граждане и вовсе игнорируют посещение центров вакцинации и не являются на прием. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Наверное, сейчас во время каникул люди больше задумываются о каких-то других вещах», — отметила в эфире SVT координатор по вакцинам в Вестра-Гёталанде Кристин Ригге.

«Важно понять, что вы не полностью защищены, если вы не примете вторую дозу. Есть некоторые, кто считает, что вторым компонентом можно привиться в любом месте. Но это сделать невозможно, и если вы уже получили первую дозу, то и вторым компонентом вы должны прививаться в том же самом месте», — добавила Ригге.