Джакарта, , 13:41 — REGNUM В агентстве по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии заявили, что новости о том, что 60% продуктов Nestle не попадают под нормы здорового питания, в основном не связаны с безопасностью и качеством пищевых продуктов, сообщает CNN Indonesia.

В Индонезии подчеркнули, что информация о вредных для здоровья продуктах Nestle больше сосредоточена на пищевой ценности продукта, особенно на содержании сахара, соли и жира. Вся эта информация содержится на этикетке продукта.

Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии вместе с заинтересованными сторонами также продолжает побуждать общественность читать этикетки на продуктах, чтобы сделать правильный выбор перед покупкой.