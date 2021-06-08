Хельсинки, , 13:42 — REGNUM Финская компания Protolab передала для тестов представителям минобороны страны два модернизированных бронетранспортера PMPV 2 и PMPV 3. Снимки с боевой машиной размещены на сайте издания Army Recognition.

По словам главного технического директора Protolab Джухани Кивимаки, обе версии броневика поддерживают максимально возможный уровень противоминной и баллистической защиты STANAG 4569. Кивимаки заверил, что шасси автомобиля способно выдержать до пяти минных детонаций.

В движение PMPV 2 приводится дизельным мотором производительностью 325 «лошадей», а PMPV 3 — дизельным агрегатом мощностью 360 или 450 л. с. Обе версии PMPV оснащаются коробкой передач Allison. Также доступна версия с двухступенчатой трансмиссией Katsa.

Полная масса бронетранспортера составляет 10 тонн.

Ранее российская «Военно-промышленная компания» зарегистрировала в РФ дизайн бронированного вседорожника «Стрела». Производиться машина будет на лонжеронной раме «ГАЗели». Кроме того, у броневика с гражданским авто много общих агрегатов и узлов.

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