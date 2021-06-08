Москва, , 13:39 — REGNUM Экономика России возвращается на свои обычные рельсы, и такого бурного роста, который наблюдался в I квартале 2021 года, уже не будет. Об этом 8 июня заявил финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев на пресс-конференции «Постковидная экономика России. Время двигаться вперед».

По мнению эксперта, к концу 2021 года экономические проблемы России продолжат сдерживать ее развитие, и справиться с ними властям РФ пока не удается. В то же время Медведев констатировал, что цифровизация РФ стала очень быстро изменять экономику России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на этой пресс-конференции также выступил экономист Василий Колташов, который поделился своими прогнозами о будущем экономики РФ.

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