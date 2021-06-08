Стокгольм, , 13:45 — REGNUM 7 июня полиция Швеции и правоохранительные структуры по всему миру провели крупные рейды и арестовали сотни членов организованных преступных группировок. Как заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в интервью SVT Nyheter, спецоперация на территории его страны прошла успешно.

«Я невероятно горжусь тем, что Полиция Швеции так активна в рамках данного международного сотрудничества», — отметил Дамберг.

Как сообщили в полиции Швеции 8 июня, стражи правопорядка арестовали на территории страны порядка 155 человек.

По данным SVT, полицейские рейды состоялись среди прочего в Стокгольме, Гётеборге и Хельсингборге.

«Это говорит о серьезном ударе по преступным группировкам как в Швеции, так и по всей Европе», — подчеркнул министр.