Москва, , 13:46 — REGNUM Инициатива по привлечению заключенных к работам, на которых обычно трудятся мигранты, поспособствует решению проблемы кастовости в тюрьмах. Об этом 8 июня заявил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Имеется ввиду кастовость: блатные, мужики, люди с пониженным социальным статусом», — уточнил член СПЧ.

По его мнению, когда у человека есть возможность самореализоваться обычным путем, значение криминальных каст снижается.

«Когда в тюрьму приходят социальные технологии, возможность людей проявить себя через труд, это безусловно приводит к падению значения каст», — сказал Бабушкин.

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