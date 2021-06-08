Москва, , 13:38 — REGNUM Российские города, в которых чаще всего происходят «пьяные преступления», — это всё города-миллионники, соответственно, и преступлений в них больше, чем в городах с малочисленным населением, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения говорит о том, что в культурной столице необходимо ужесточать правила правопорядка, следить за дисциплиной и за соблюдением правовых норм.

Больше всего преступлений происходит в результате дебошей, открытых конфликтов, кражей и нарушений общественного порядка.

Ограничение времени продажи алкоголя практически никак не влияет на распитие и совершение преступлений в нетрезвости виде.

Необходимо следить также за поведением граждан, за уровнем безработицы и искоренять причины, а не последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество преступлений, которые происходят в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.

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