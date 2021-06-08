Черкесск, , 13:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела сотрудник ДПС МВД по городу Черкесску. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемый напал на своего начальника и коллегу, находясь при этом с состоянии алкогольного опьянения, сообщили 8 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел месяц назад — в День Победы. Командир отдельной роты ДПС заподозрил своего подчиненного в пребывании на службе в состоянии алкогольного опьянения. Для установления этого факта сотрудника полиции доставили в наркологический диспансер. Командира сопровождал инспектор направления организации службы.

Однако в помещении медучреждения заподозренный в нетрезвости инспектор стал вести себя агрессивно и после сделанных ему замечаний напал на своего начальника и коллегу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.