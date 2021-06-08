Москва, , 13:38 — REGNUM В интересах государства и общества, чтобы российские пенсионеры, если могут, работали, и их пенсии в этом случае не должны отличаться в меньшую сторону, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 июня, комментируя обращение главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова к президенту Владимиру Путину.

Как сообщалось ранее, Шмаков попросил президента вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Еще в январе 2021 года Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров — она не проводится с 2016 года. Правительство до сих пор не одобрило ни один из предложенных вариантов, отметил глава федерации профсоюзов.

« Сейчас подход нашего государства к вопросу о пенсиях работающих пенсионеров построен так, как будто у нас в стране нет недостатка в рабочей силе, а на среднюю пенсию можно достойно существовать. Рабочей силы в России сильно не хватает, а пенсия достойной жизни в подавляющем большинстве случаев не обеспечивает.

В этой связи вспоминать, как это иногда делается, что в советскую эпоху пенсионеры работать не имели права, не стоит. Во-первых, несколько месяцев в год они работать могли, а во-вторых, на пенсию можно было жить.