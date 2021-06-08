Андижан, Узбекистан, , 13:38 — REGNUM Пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля в Андижанской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 5 июня в махалле «Заврок» Андижанского района. Пьяный водитель не справился с управлением и на большой скорости въехал в автомастерскую. Травмы получили четверо взрослых и один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—апреля 2021 года на 64,5% увеличилось число детей, погибших в результате ДТП в Узбекистане. Число аварий с участием несовершеннолетних за указанный период увеличилось на 25,3%.

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