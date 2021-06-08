Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Крупнейшая компания в Швеции по оказанию медицинских услуг в сфере здравоохранения Attendo отменяет систему бонусных выплат своим менеджерам. Об этом 8 июня в эфире SVT заявил генеральный директор Мартин Тивеус.

В апреле прошлого года радиостанция Sveriges Radio выявила несколько нарушений, касающихся работы компании в связи с пандемией коронавируса в доме престарелых Sabbatsbergsbyn в Стокгольме.

Вскоре после этого Aftonbladet сообщила, что топ-менеджеры Attenfo получили многомиллионные бонуса за время пандемии. Сначала выплату платежей отстаивал председатель совета директоров Attendo, но через несколько дней пришло известие, что генеральный директор Мартин Тивеус пожертвует свою собственную премию за 2020 год.

Теперь руководство Attendo идет еще дальше и полностью отменяет выплату бонусов топ-менеджерам.

«У нас по всей Скандинавии порядка 500 менеджеров», — отметил Тивеус.