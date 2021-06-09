Мурманск, , 00:23 — REGNUM Развивая Арктику, необходимо находить золотую середину между охраной ее природы и привлечением в регионы инвестиций, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В интервью ИА REGNUM губернатор рассказал о проектах, которые остановились из-за введения в прошлом году экологической экспертизы всех объектов капстроительства, вплоть до гаражей и индивидуального жилья.

Губернатор Мурманской области А.Чибис осматривает стройплощадку ЦСКМС в Белокаменке © Министерство информационной политики Мурманской области

Экологическая экспертиза застопорила реализацию проектов минимум на полгода, что очень много в условиях короткого строительного сезона. К тому же речь идет о важнейших объектах социально значимой инфраструктуры — так, из-за необходимости прохождения экологической экспертизы буксуют проекты по строительству школы на 250 мест в поселке Печенга, двух школ на 500 и 800 мест в Мурманске, физкультурно-оздоровительного комплекса в Ковдоре, детского сада в селе Краснощелье, бассейна для Мурманского арктического государственного университета, поликлиники в Кандалакше и амбулатории в Зеленоборском, а также долгожданная для жителей Мурманска реконструкция Дома культуры моряков.

«Что касается крупных инвестиционных проектов, какого-либо существенного влияния данная норма не должна оказать на сроки реализации таких проектов, как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (Белокаменка) или «Терминал Тулома», так как прохождение данной экспертизы изначально предусматривалось в рамках их реализации», — уточняет губернатор.

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