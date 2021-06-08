Исламабад, , 13:36 — REGNUM Пакистан не станет предоставлять военные базы Соединённым Штатам, потому что страна должна заботиться о своих собственных интересах. Об этом заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, сообщает The News International.

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Отмечается, что такова официальная позиция Исламабада в ответ на сообщения в американских СМИ о якобы проводящихся переговорах между США и Пакистаном о предоставлении американским спецслужбам военной базы для отслеживания ситуации в Афганистане.

«Поиск баз может быть их (США — прим. ИА REGNUM) желанием. Не может быть и речи о том, чтобы [Пакистан] предоставил им базы, мы должны учитывать наши собственные интересы», — категорически заявил глава МИД Пакистана.

Глава пакистанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пакистан хочет стабильного Афганистана, но «есть некоторые элементы, которые не хотят мира в регионе».

"Мы хотим, чтобы мирный процесс продвигался вперед вместе с выводом войск. Мир больше не считает Пакистан частью проблемы», — подчеркнул Куреши.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что США выведут все оставшиеся силы из Афганистана до 11 сентября 2021 года. При этом представители талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) уверены, что Вашингтон планирует сохранить военное присутствие на границах Афганистана, в частности в Пакистане, чтобы контролировать ситуацию на афганской территории.

Они заявили, что если так и произойдёт, то «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжит войну. Также представители движения обратились к властям Пакистана с призывом «не потворствовать продолжению оккупации Афганистана».