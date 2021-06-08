Мадрид, , 14:09 — REGNUM 7 июня по всему миру прокатилась волна арестов лидеров и членов организованных преступных группировок в рамках международной полицейской операции «Троянский щит». Так, как стало известно 8 июня, в Испании был арестован лидер преступных сетей, орудующих в шведской Уппсале. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Источники SVT подтверждают, что мужчина был задержан в Испании. Помимо этого, окружной суд Уппсалы заочно арестовал 40-летнего преступника.

Сейчас подозреваемый находится в Испании. Его шведский адвокат Иван Фиалдини отказался комментировать задержание.

«Как вы прокомментируете его роль в качестве лидера криминального мира в Уппсале?» — поинтересовались журналисты.

«У меня нет информации по этому поводу», — ответил Фиалдини.

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