Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM Труд социального работника требует не только профессиональных опыта и знаний, но и больших душевных сил, а также сострадания, мудрости и терпения. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём поздравлении по случаю Дня соцработника.

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Глава региона подчеркнул, что этот праздник отмечают те люди, для которых поддержка слабых и нуждающихся, помощь им стала делом жизни.

«Повышение качества жизни людей — наш безусловный приоритет», — сказал Евгений Куйвашев. Как сообщало ИА REGNUM, День соцработника отмечается 8 июня. Праздник был учреждён в 2000 году.