Волгоград, , 13:35 — REGNUM Неизвестный мужчина в Волгоградской области обстрелял двух подростков, как предполагается, из пневматического оружия и затем скрылся. Об этом 8 июня сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«8 июня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по Волжскому поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский города Волжский неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого подростки получили ранения, которые не представляют угрозу их жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга задержала водителя BMW, который во время конфликта на Калининской овощебазе устроил стрельбу.