Подгорица, , 13:47 — REGNUM В новой национальной авиакомпании Черногории ToMontenegro 8 июня объявили, что 10 июня из Подгорицы в белградский аэропорт «Никола Тесла» вылетит первый самолет и ознаменует начало коммерческих рейсов этой компании. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Согласно расписанию рейсов, которое было опубликовано на сайте компании, самолеты ToMontenegro будут летать из Подгорицы в Белград шесть раз в неделю.

Планируется, что из Тивата в Белград черногорский авиаперевозчик будет осуществлять полёты 12 раз в неделю.

Напомним, эта авиакомпания была основана в конце 2020 года, после того, как министерство капитальных инвестиций Черногории 24 декабря объявило, что больше не может финансировать помощь национальной авиакомпании «Montenegro Airlines».