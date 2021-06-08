Киев, 8 июня 2021, 13:34 — REGNUM Киевские таможенники выявили в международном почтовом отправлении 61 бриллиант. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба Киевской таможни на своей странице в социальной сети Facebook.
В пресс-службе отметили, что камни находились в трёх отправлениях, которые житель США выслал из американского Балтимора двум получателям в Киев и Днепропетровск.
Камни были упакованы в специальные пакеты, а также подписаны характерным образом — с указанием информации о массе, цвете и чистоте.
Ориентировочная стоимость драгоценностей — $11,6 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области пресекли три попытки перемещения контрабандных сигарет в Румынию. Пограничники также обнаружили квадроцикл, на котором перевозились сигареты.
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