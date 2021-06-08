Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Вашингтону следует пойти на сделку с Москвой ради безопасности в мире, считает бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Об этом он написал в статье в журнале The American Spectator.

Бэндоу сравнил Байдена с 37-м президентом Ричардом Никсоном, который в 1972 году подписал договор об ограничении стратегических вооружений во время визита в Советский Союз. По словам автора, Байден может «отправиться в Россию» и стабилизировать отношения с Москвой, чересчур важные, чтобы полностью их разрушать.

России и США, добавил он, следует договориться о невмешательстве в выборы и запрете на «операции» в киберпространстве. Так следует поступить и странам Европы.

«Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран — членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», — пишет Бэндоу.

Бывший советник также порекомендовал американскому лидеру пойти «на какой-нибудь торг» с российским коллегой. Подходящие для этого области — борьба с терроризмом, отношение к ряду стран Ближнего Востока и Латинской Америки, в том числе к Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, личные переговоры Путина и Байдена запланированы в Женеве 16 июня.

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