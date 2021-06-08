Москва, , 13:32 — REGNUM Возможность выполнять работы, на которых заняты преимущественно мигранты, сулит заключенным определенные выгоды. Об этом 8 июня заявил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Член СПЧ отметил, что участие в проекте позволит заключённых увеличить доходы, чтобы покрыть компенсации пострадавшим. Однако при реализации этой инициативы следует неукоснительно соблюдать права лиц, отбывающих наказание, отметил он.

«На этих людей должны распространяться все трудовые гарантии, кроме права прекратить работу, уволиться или объявить забастовку», — сказал Бабушкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СПЧ исключил возможность принудительного труда заключенных