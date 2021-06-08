Стокгольм, , 13:37 — REGNUM В Швеции молодые люди, которые по тем или иным причинам не могут проживать дома, часто помещаются в так называемые центры совместного проживания. Идея заключается в том, что там им будет оказана медицинская и психологическая помощь. Однако журналистское расследование SVT Nyheter показало, что зачастую в этих центрах имеет место насилие, употребление наркотиков и жестокое обращение с подростками.

Поводом для расследования стала история 16-летней Юн, которая страдает от высокофункционального аутизма. Когда ей было 14 лет, она попала в один из таких центров совместного проживания. После того, как журналисты рассказали об условиях содержания, родители Юн решили ее оттуда забрать.

«Меня очень тронули слова Юн, о чем она рассказала и вообще эта история в целом. Но если вы посмотрите на этот случай как на проблему ухода во всех центрах совместного проживания, то это будет уже системным нарушением», — заявила в эфире SVT Аса Фурен-Тулин, работающая в Ассоциации органов муниципального и областного управления и курирующая подразделение, оказывающее социальные услуги.