Воронеж, , 13:30 — REGNUM Оперативные мероприятия провели сотрудники силовых структур в управлении строительной политики Воронежа 8 июня.

Причиной проведения мероприятий может стать ситуация с затянувшейся реконструкцией парка «Орлёнок», сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе мэрии Воронежа корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не располагают информацией об оперативных мероприятиях в управлении строительной политики. Официальной информации от правоохранительных органов в связи с мероприятиями также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция парка «Орлёнок» в центре Воронежа стартовала летом 2019 года. Первоначально сроком открытия обновлённого парка назывался сентябрь 2020 года, однако весной прошлого года работы приостанавливались из-за финансовых трудностей у подрядной организации. Новый подрядчик работы продолжил, но к новому сроку, к 1 ноября 2020 года, также парк не открылся. В ноябре прошлого года власти сообщили о выполнении основного объёма работ, но открытие отложили до весны 2021 года, а затем — на начало лета 2021 года. В мае власти сообщили, что парк откроется для посетителей летом 2021 года, но лишь частично.