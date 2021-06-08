Вашингтон,
8 июня 2021, 13:29 — REGNUM Сравнив с «пробиркой Пауэлла» обвинения в адрес Китая в лабораторном происхождении коронавируса, Пекин попал «в десятку», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 июня.
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Ранее в посольстве КНР в США заявили, что кампания, направленная на политизацию исследования происхождения
коронавируса
и дискредитации
Китая, «не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения».
»Выяснением происхождения COVID-19 должны, конечно, заниматься в первую очередь ученые, тут я с официальным представителем МИД КНР согласен. Но и своя роль в этом деле у спецслужб, само собой разумеется, есть.
Что же до главного политико-пропагандистского посыла китайской стороны в связи с американскими обвинениями в адрес Китая по COVID — 19 — сравнения утверждений Вашингтона о лабораторном происхождении коронавируса с ложными обвинениями в адрес Ирака о якобы обладании им оружием массового уничтожения — то тут Пекин попал в «десятку».
На эту американскую ложь (выступление госсекретаря США Колина Пауэлла на специальном заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года), на основании которой США и их союзники развязали войну в Ираке, необходимо вновь и вновь обращать внимание. Весь мир должен постоянно помнить, что ни в чём в области мировой политики Соединённым Штатам доверять нельзя«, — отметил Михаил Демурин.