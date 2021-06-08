Стокгольм, , 13:33 — REGNUM 7 июня правительство Швеции представило новые предложения по кардинальному реформированию рынка труда в стране. Законодательство, действовавшее еще с 1970-х годов, подвергнется существенным изменениям. Однако «Левые» считают, что правительство пошло в неправильном направлении, и партия не готова поддержать принятие соответствующих законопроектов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Правительство несет большую ответственность за то, что мы получили законопроекты, содержание которых пошло в неверном направлении в отношении защиты трудящихся на рынке труда», — заявил в интервью SVT депутат Риксдага от фракции «Левых» Али Эсбати.

В частности, «Левых» не устраивает расширения прав работодателей, чтобы обходить действие ротационных списков, в соответствии с которыми происходят увольнения.

«Они там стоят и рассказывают об этом как о модернизации на рынке труда, хотя на самом деле все как раз наоборот», — добавил Эсбати.

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